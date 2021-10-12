В поселении Воскресенское завершилось благоустройство территории набережной реки Цыганки. Теперь жители и гости города могут с комфортом гулять здесь вечерами, смотреть концерты и просто отдыхать. Руководитель проекта Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь (newmoscow.life) Тимур Ахметвалеев уверен, что со временем эта территория станет еще лучше.

В поселении Воскресенское завершилось благоустройство территории набережной реки Цыганки. Теперь жители и гости города могут с комфортом гулять здесь вечерами, смотреть концерты и просто отдыхать. Руководитель проекта Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь () Тимур Ахметвалеев уверен, что со временем эта территория станет еще лучше.В поселении Воскресенское завершено комплексное благоустройство любимого места, центра притяжения - набережной реки Цыганки, прилегающей территории храма Воскресения Христова и лесной части парка. По словам руководителя проекта Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь Тимура Ахметвалеева, работы пришлось проводить в несколько этапов, поскольку здесь непростой ландшафт. - Первый этап касался территории вблизи домов № 10, 12, 4а и 6. Второй и третий этапы - территории за храмом Воскресения Христова и лесной зоны. По московским стандартам подобные проекты реализуются при тесном взаимодействии с жителями, общественными организациями и с учетом их предложений и идей. Это и помогло сделать проект еще лучше – пояснил эксперт.Активное участие в организации обсуждения и реализации проекта принял депутат Мосгордумы Александр Козлов.- В 2018 году превратили набережную в комфортную прогулочную зону, в том числе, чтобы и маломобильные граждане могли сюда комфорно спускаться и отдыхать. Везде поставили удобные беседки, кресла, качели, скамейки. Сделали также детские площадки, амфитеатр. Обустроили футбольное поле. В 2019 инициировал обсуждение дальнейшей концепции благоустройства вместе с жителями. Обсуждали, что ещё не хватает. И в 2020 году уже облагородили территорию за храмом. Там появились плошадки-настилы. Кроме того, предусмотрели и площадку для выгула и тренировок братьев наших меньших. Привели в порядок русло реки - там очистили береговую линию и оборудовали мангальную зону - рассказывает Александр Козлов.По словам Тимура Ахметвалеева, очень важно, что обновленная локация находится в шаговой доступности для москвичей. - Парком будут пользоваться разные люди и у каждого из них свое представление о жизни. Очень хорошо, что проектировщики смогли найти компромисс и создать проект, который полностью отражает интересы жителей. Уверен, со временем эта территория станет еще лучше – подчеркнул Тимур Ахметвалеев.Проект Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь реализуется автономной некоммерческой организацией Центр поддержки гражданских инициатив Гражданское развитие благодаря финансовой поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы по результатам победы в конкурсе грантов Мэра Москвы. В рамках проекта создан и работает краеведческий портал newmoscow.life на котором представлена информация о множестве достопримечательностей и точек притяжения ТиНАО.