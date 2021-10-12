Длительное ожидание и неразбериха. Вот с чем сталкиваются фельдшеры владимирской скорой при госпитализации ковидных пациентов. Буквально неделю назад медики привозили коронавирусную

Длительное ожидание и неразбериха. Вот с чем сталкиваются фельдшеры владимирской скорой при госпитализации ковидных пациентов. Буквально неделю назад медики привозили коронавирусную больную к зданию областной администрации. В ночь на 4 октября для пациентки из Пиганово не нашлось свободной койки. Правда, после длительного ожидания бригады скорой у Белого дома, место все-таки появилось. Жительницу Владимира положили в