Сегодня сотрудниками полиции доставлен в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве ректор ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергей Зуев...

В Москве полицейскими задержан ректор вуза, подозреваемый в хищении денежных средствСегодня сотрудниками полиции доставлен в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве ректор ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергей Зуев. Он допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В ближайшее время следователь обратится в Тверской районный суд г. Москвы с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.Как сообщалось ранее, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения путем мошенничества денежных средств в особо крупном размере, задержаны бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова и исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Тверским районным судом города Москвы задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.