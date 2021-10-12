В УМВД области предупреждают о телефонных и интернет-мошенниках. Владимирцы охотно им доверяют и переводят свои деньги. Один из таких случаев произошел с жителем города Гусь-Хрустальный.

В УМВД области предупреждают о телефонных и интернет-мошенниках. Владимирцы охотно им доверяют и переводят свои деньги. Один из таких случаев произошел с жителем города Гусь-Хрустальный. Мужчина решил купить лебедку для автомобиля через соцсети. Покупатель связался с продавцом и перевел на карту 8 000 рублей. Продавец на словах гарантировал доставку товара, но просто перестал выходить на