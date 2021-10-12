Премьер-министр Михаил Мишустин сделал важное заявление о том, как Россия будет реагировать на вводимые США ограничения.

Премьер-министр Михаил Мишустин сделал важное заявление о том, как Россия будет реагировать на вводимые США ограничения.Политик отметил, что наша страна не планирует отвечать американской стороне теми же дискриминационными мерами. "Ставить препоны мы не собираемся", – сказал Мишустин на заседании Американо-Российского делового совета.По его словам, власти России поддерживают активное присутствиеведущих американских компаний на внутреннем рынке. Премьер подчеркнул, что в январе – июле этого года товарооборот между нашими странами показывает устойчивый рост. Так, он увеличился на 47%.Также глава правительства констатировал, что кабинет министров продолжит создавать благоприятныеусловия для развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействияРоссии и Соединенных Штатов. Политик добавил, что у двух государств естьмного перспектив в случае сотрудничества в разных сферах.Мишустин заявил, что противостояние между Россией и США никого никуда не приведет. По его словам, конфронтация только сковывает деловуюинициативу и бьет по предпринимателям, лишая их бизнес-возможностей. Напомним, ранее директор Института нового общества Василий Колташов, почему США будут продолжать вести антироссийскую позицию.