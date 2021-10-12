Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал самые популярные мобильные приложения для доставки продуктов питания. Лучшие – «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «Сбер» - как на Android, так и на iOS.

Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал самые популярные мобильные приложения для доставки продуктов питания. Лучшие – «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «Сбер» - как на Android, так и на iOS.Пандемия вызвала взрывной рост сегмента доставки продуктов. В 2019 году, когда Роскачество впервые исследовало этот сектор бизнеса, лишь 36% респондентов приобретали продукты питания в интернете. К 2021 году этот показатель вырос до 64%, причем впервые за три года одновременно уменьшилась доля россиян, посещающих офлайн-магазины – аудитория переходит в онлайн. Чаще всего покупает продукты в сети молодежь: доля молодых респондентов 16-29 лет увеличилась на 15% и стала лидирующей.Роскачество исследовало 28 приложений: 14 для Android и столько же для iOS. Испытания проводились по 180 критериям. Также проводился дополнительный тест приложений на безопасность с использованием специализированного ПО. В результате были проверены все ключевые функции, оценены удобство, информационная безопасность, производительность и надежность приложений доставки продуктов.По результатам тестирования наиболее функциональные приложения – «ВкусВилл», Ozon и «Перекресток – Доставка» на обеих платформах.Самые удобные – «ВкусВилл», METRO и «Мой Ашан» (Android), «ВкусВилл», «Мой Ашан» и «Яндекс.Еда» (iOS).По информационной безопасности большинство приложений показали результаты выше 4 баллов, наилучший результат – у приложения «Мой Ашан».Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «Сбер» на Android, «ВкусВилл», Ozon и «Перекресток» на iOS.Сергей Бодров, менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества:«Во время исследования специалисты использовали приложения как рядовые пользователи: искали продукты из стандартной потребительской корзины, используя фильтры, просматривали карточки товаров, собирали и оформляли заказ, ожидали доставку и анализировали функциональность приложений на каждом этапе этого процесса. Ассортимент и качество доставляемых продуктов, а также сервис самой доставки в ходе исследования не оценивались. В дальнейшем Роскачество планирует проверить качество продуктов питания, которые потребители заказывают онлайн».Функциональность – эта группа параметров испытаний (115 критериев) составила долю 35% от итоговой оценки приложений:Регистрация – у большинства приложений (57%) не обнаружилось возможности зарегистрироваться через уже имеющиеся аккаунты в социальных сетях или сторонних сервисах, что может быть неудобно для пользователя. Аутентификация с помощьюномера телефона реализована у всех. Полноценная регистрация с помощью почтового аккаунта есть у «Яндекс.Еды», «Яндекс.Лавки» и Ozon.Поиск – ключевая группа критериев, по которой оценивалась функциональность приложения, как в основных, так и в дополнительных аспектах. Наряду с поиском вручную через поисковую строку эксперты оценили наличие голосового ввода (только у «Лента Онлайн»), подсказок ранее введенных запросов (есть у 25% приложений) и релевантных подсказок при вводе поискового запроса (есть у Ozon Express и METRO).Полнота способов оплаты реализована у «Яндекс.Лавки» и «ВкусВилла» – только в этих приложениях для удобства пользователя можно отсканировать карту. Самая ограниченная функциональность оплаты у «Мой АШАН» и METRO, где нет возможности привязать несколько карт или использовать альтернативный способ оплаты (например, Google Pay). Оплата картой курьеру или наличными есть только «ВкусВилла» и Ozon Express, у METRO также есть опция оплаты только наличными.Что касается критериев безопасности, большинство приложений показали высокие результаты, все передают персональные данные в зашифрованном виде.Стоит также отметить:· 54% приложений для доставки продуктов недостаточно адаптированы для людей с ограниченными возможностями;· 61% не имеет отзывов и рейтингов в карточках товаров – это важно пользователям при принятии решений;· 32% приложений на Android запрашивают у пользователей избыточные доступы – например, к телефонной книге.Более половины исследованных приложений на обеих платформах по совокупности всех критериев получили отметку выше 4 баллов – это очень высокий показатель. Нерекомендуемых к использованию в рамках рейтинга нет.