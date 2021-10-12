Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии подготовлен очередной дайджест законодательных изменений в сфере земли и недвижимости за III квартал 2021 года для ..

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии подготовлен очередной дайджест законодательных изменений в сфере земли и недвижимости за III квартал 2021 года для оперативного информирования представителей органов власти, профессионального сообщества и граждан о правовых нововведениях по направлениям деятельности ведомства.В новом дайджесте описаны изменения в правовых нормах, которые установлены:Федеральным законом № 299-ФЗ (от 2 июля 2021 года), предусматривающим возможность строительства жилого дома для крестьянского (фермерского) хозяйства;Приказом Росреестра № П/0414 (от 16 сентября 2021 года) о введении нового вида разрешенного использования земель для виноградарства;Приказом Росреестра № П/0326 (от 30 июля 2021 года), который вносит изменения в описания сразу нескольких видов разрешенного использования земель;Приказом Росреестра № П/0217 (от 24 мая 2021 года), решающим проблему отсутствия документов, подтверждающих фактическое завершение сноса зданий или являющихся основанием для сноса;Приказом Росреестра № П/0316 (от 23 июля 2021 года), расширяющим возможности правообладателей по оформлению прав на машино-места.Материалы изложены в доступной и понятной форме, они помогут широкому кругу лиц быстро разобраться в сути и содержании нормативных документов.Ранее руководитель Росреестра Олег Скуфинский о важности разъяснения законодательных актов, разработанных при участии ведомства, чтобы граждане и участники рынка своевременно узнавали о произошедших изменениях и могли воспользоваться новыми правовыми инструментами.«Нужны законы, которые соответствуют потребностям общества. В этих целях Росреестр проводит подготовительную и разъяснительную работу, чтобы обеспечить реализацию нормативных актов. Необходимо задействовать органы власти субъектов и муниципалитеты, которые работают с населением на местах и могут оперативно донести до людей важные законодательные изменения в сфере земли и недвижимости», - подчеркнул глава Росреестра.Первый выпуск уже опубликован на официальном Росреестра.