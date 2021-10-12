Кому-то из артистов удалось избежать наказания, а кто-то скончался сразу после аварии

Кому-то из артистов удалось избежать наказания, а кто-то скончался сразу после аварииИзвестная телеведущая Ксения Собчак попала в аварию на дороге Сочи 9 октября, когда ехала в аэропорт на пассажирском сидении Майбаха. Мерседес, в котором находилась звезда, вырулил на встречку и столкнулся сФольксвагеном. В результате ДТП скончались две пассажирки второго автомобиля, а Ксения получила сотрясение мозга и травмы.Несмотря на то, что Собчак не была за рулем в момент аварии, а водитель не имеет к ней никакого отношения, общественность из-за того, что та уехала с места ДТП и не дождалась скорой помощи. Однако экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что .Актер Михаил Ефремов, чье дело обсуждали многие месяцы, устроил смертельное ДТП в июне этого года на Садовом кольце. Нетрезвый артист выехал на встречную полосу и столкнулся с газелью, водитель которой позже скончался в больнице от травм. После нескольких судов, громких разбирательств и борьбы Пашаева за свободу Ефремова, его отправили в колонию на семь с половиной лет.Недавно актриса Татьяна Васильева заявила, что звезду , иначе заключение его погубит. Однако за эти слова на артистку обрушился шквал критики.Известный ведущий "Поля чудес" Леонид Якубович однажды тоже стал участником аварии со смертельным исходом. В 2001 году под колеса звезды, которая всегда отличалась аккуратным вождением, бросился 30-летний нетрезвый пешеход.Несмотря на то, что Якубович всячески пытался предотвратить столкновение, выжимая педаль тормоза Хендая, оно произошло — мужчина умер в больнице, а телеведущего оправдали.85-летний писатель Эдвард Радзинский устроил аварию 10 лет назад. Он пытался объехать пробку в Подмосковье, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погибла 24-летняя женщина-водитель.После нескольких лет судебных разбирательств и инфаркта Радзинского дело закрыли по амнистии — суд взыскал с писателя 2 миллиона, которые он должен был отдать отцу погибшей.54-летняя российская актриса Марина Голуб попала в аварию в октябре 2012 года, когда пьяный мужчина за рулем Кадиллака врезался в машину ее такси и два других автомобиля. В результате и артистка, и ее водитель погибли, а сбежавшего виновника нашли только спустя три дня после ДТП — он получил шесть с половиной лет колонии.