Во время поездки водитель увидел у пассажира денежные средства и по телефону сообщил об этом своему знакомому, сказав адрес конечной точки маршрута...

«Оперативники уголовного розыска МО МВД России "Троицкий" г. Москвы совместно с сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин по подозрению в открытом хищении барсетки», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что в ночное время потерпевший вызвал такси до дома. Во время поездки водитель увидел у пассажира денежные средства и по телефону сообщил об этом своему знакомому, сказав адрес конечной точки маршрута. Приехав на место, гражданин вышел из автомобиля и направился к своему дому. У подъезда к нему обратился сообщник таксиста и завел беседу. Когда потерпевший отвлекся, злоумышленник выхватил у него барсетку, в которой находились денежные средства и документы, после чего скрылся.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 33 и 36 лет. Похищенные денежные средства возвращены владельцу.По данному факту следователем МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57