Злоумышленники стали наносить потерпевшему удары, после чего забрали портмоне с банковскими картами, телефон, украшения и скрылись...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЦАО и ОМВД России по Таганскому району г. Москвы задержали двоих молодых людей, подозреваемых в хищении чужого имущества путем грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что в ночное время в центре Москвы неизвестные подошли к 33-летнему жителю столицы и силой повели его за угол одного из зданий. Злоумышленники стали наносить ему удары в область головы и ног, после чего забрали портмоне с банковскими картами, телефон, украшения и скрылись в неизвестном направлении.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 17-летние приезжие молодые люди.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60