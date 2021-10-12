Строительство федеральной автомагистрали М-12 в разгаре. Какие работы ведутся на 4-ом этапе? И...

Строительство федеральной автомагистрали М-12 в разгаре. Какие работы ведутся на 4-ом этапе? И каким будет новый мост через Оку? Об этом - в репортаже Марии Платанюк.Федеральная дорога Москва-Казань. Четвёртый этап. На объекте - 600 единиц техники. Почти полторы тысячи рабочих. Технологии - от механизированных способов укладки до 3Д-систем. Специалисты поясняют: в разгаре самые сложные работы. На пути будущей магистрали - опасные карстовые участки. Их укрепляют монолитными бетонными плитами и геосинтетическими материалами. Всё в штатном режиме.Виталий Шмаров, руководитель проекта проектного офиса М-12:- Четвёртый этап, в целом, наиболее интересный с архитектурной точки зрения на протяжении всего участка дороги. Поскольку его протяжённость там одна из самых больших на всей трассе. Это 124 километра. Большое количество искусственных сооружений - 36 штук: через естественные преграды, через автомобильные дороги.Только песка принимают до 40 тысяч кубов в сутки. Задействованы 8 карьеров. Этот участок - на границе Владимирской и Нижегородской областей. Подготовка практически завершена - подъездные дороги проложены. Позади вырубка, перенос инженерных коммуникаций.Анатолий Савченко, заместитель руководителя проекта по производству ДСК «Автобан»:- На данном участке построено порядка 65 километров временных подъездных путей технологических. Что облегчает работу и поставку материала на данный объект. Также в этом году установлено 2 асфальтобетонных завода, производится уже выпуск асфальтобетона и укладка.А это фронт работ на будущем мосту через Оку. Протяженность переправы вантово-балочной системы - 1340 метров. Центральный пролёт моста - 254 метра. Он обеспечит беспрепятственное движение судов. И кроме того, по мнению архитекторов, удачно впишется в ландшафт. Существующий Муромский мост близок к "классике", он строгих очертаний. А вот его сосед, мост в составе М-12, по словам проектировщиков, станет более современным и лаконичным. Пролёты вантового моста будут оранжевыми, 2 пилона - серыми.Сизо Даулет, заместитель руководителя проекта ООО «СК Мост»:- Очень интересная технология будет по сооружению руслового пролёта при помощи монтажных агрегатов, причём мы с монтажом будем двигаться навстречу и замыкать в середине русла пролёт.В русле реки возведут и фундамент. А общий вес металлических конструкций будущего моста - 7 тысяч тонн. Технологические площадки на левом и правом берегах Оки готовы. Завершено обустройство вахтовых городков. 2 общежития для рабочих построены, 2 достраиваются. Организовано горячее питание в столовой. Общая задача - реализовать важнейший для страны проект в срок.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы государственной компании "Автодор"