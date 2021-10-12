Во Владимире задержали студентку второго курса ВлГУ кафедры журналистики, рекламы и связи с общественностью Екатерину Иванову. Причиной послужил пост в соцсетях о том, что девушка ..

Во Владимире задержали студентку второго курса ВлГУ кафедры журналистики, рекламы и связи с общественностью Екатерину Иванову. Причиной послужил пост в соцсетях о том, что девушка собирается заложить бомбу в здании ВУЗа.«Это была большая глупость с моей стороны. Я хотела провести журналистское расследование, чтобы написать статью о том, как работники ФСБ вычисляют террористов. Никогда не состояла ни в каких запрещённых организациях и не поддерживала их намерения. Теперь я поняла насколько опасны игры со спецслужбами. Я не думала, что эта история так далеко зайдёт», - она инцидент со сторис в Инстаграме.Девушка дала пояснения полицейским и её отпустили. В следующей публикации в своём аккаунте студентка извинилась за содеянное.«Искренне прошу прощения у всех, кого напугала», - написала Екатерина.В ВУЗе подтвердили подлинность истории. Преподаватели университета рассказали, что учится Иванова хорошо, участвовала в конкурсе «Умницы и умники», где дошла до финала. Опрометчивый поступок послужил причиной для ряда разъяснительных бесед со студентами ВлГУ.