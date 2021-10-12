По состоянию на 30 сентября 2021 года общее количество камер городского видеонаблюдения, которые установила и обслуживает группа компаний «Ростелеком», составило 371,1 тыс., за девять месяцев их

По состоянию на 30 сентября 2021 года общее количество камер городского видеонаблюдения, которые установила и обслуживает группа компаний «Ростелеком», составило 371,1 тыс., за девять месяцев их стало больше на 66,2 тыс. или 24,6%. Самые масштабные проекты — системы городского видеонаблюдения в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. «Интеллектуальная система видеонаблюдения становится одним из ключевых элементов городского управления.