Как уточнили в мэрии, часть конструкций будет перенесена в парки «Дружба» и «Загородный».

В Центральном парке Владимира вместо демонтированной детской площадки появится современный городок. Аварийные игровые элементы, горки и тоннели, ликвидировали 11 октября.Как уточнили в мэрии, часть конструкций будет перенесена в парки «Дружба» и «Загородный».«В партнёрстве с ПАО «Т Плюс» на месте устаревшей площадки появится современная, соответствующая требованиям техники безопасности», - подчеркнули в горадминистрации.Сроки замены не уточняются.