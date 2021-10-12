Жителей Владимира возмутил снос детской площадки в Центральном парке. Видео, на котором трактор ковшом крушит игровые элементы, появилось в соцсетях. Некоторые горожане в комментариях к

Жителей Владимира возмутил снос детской площадки в Центральном парке. Видео, на котором трактор ковшом крушит игровые элементы, появилось в соцсетях. Некоторые горожане в комментариях к посту отметили, что лучше было бы разобрать конструкцию руками, а демонтированные элементы восстановить и установить, например, во дворах. Почему на разобрать аккуратно, ручками???Трактором ломать это вандализм. \комментарий в соцсетях\ Впрочем.