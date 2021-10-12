На госуслугах начинается голосование за населённые пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек, в которых проведут 4G в следующем году. Оно пройдёт до 15 ноября.

На госуслугах начинается голосование за населённые пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек, в которых проведут 4G в следующем году. Оно пройдёт до 15 ноября.«Выразить своё мнение можно не только на портале госуслуг, но и обратившись в адрес Минцифры письменно. Нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населённого пункта, в который требуется провести интернет», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Как рассказал директор департамента цифрового развития Сергей Орлов, проблема доступа в сеть удалённых сёл и деревень встала особенно остро в период удалёнки и дистанта. Зачастую мобильная связь для жителей сёл − это единственный способ вызвать скорую помощь, МЧС или просто поговорить с близкими.Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО «Ростелеком» с 2014 года. В рамках неё в 2021 году мобильная связь и интернет появились в селе Санниково, посёлке Болотский, посёлке Золотуха, деревне Павловка, селе Спасское, деревне Чертково, деревнях Шатнево и Большевысоково раона, посёлке имени Красина, деревнях Алфёрово, Ильино и посёлке Тасинский, селе Воютино. До конца года доступ к всемирной паутине получат ещё 8 населённых пунктов.