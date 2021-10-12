Вместе со своей подругой он хотел ограбить дом 68-летней женщины.

В Гусь-Хрустальном районе двух 17-ти и 20-ти летних подростков обвиняют по шести статьям уголовного кодекса. Ребята совершили угон, разбой и убийство.По версии следствия, вечером 25 июня пьяные гусевчане с топором решили ограбить 68-летнюю пенсионерку из посёлка Зелёный.«Подельники пришли к дому пожилой женщины, где молодой человек оторвал доску террасы и проник в кухню, где в это время находилась потерпевшая», - рассказывает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.Несовершеннолетний зарубил бабушку топором. Вместе с подругой он обыскал дом, но юные преступники не нашли ничего ценного в вещах потерпевшей.«От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице месяц спустя. Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. На следствии выяснилось, что ранее парень угнал мопед у жителя Гусь-Хрустального района, чтобы покататься», - добавили в ведомстве.Оба подельника арестованы. Дело передано в Гусь-Хрустальный городской суд для рассмотрения. Теперь паре грозит длительный тюремный срок.