Жуткая история произошла в одном из поселков Гусь-Хрустального района. На пенсионерку напали напали местные “Бонни и Клайд”. Региональный Следком завершил уголовное дело в отношении

Жуткая история произошла в одном из поселков Гусь-Хрустального района. На пенсионерку напали напали местные “Бонни и Клайд”. Региональный Следком завершил уголовное дело в отношении 17-летнего парня и его 20-летней подруги. Их обвиняют в угоне, разбойном нападении и убийстве. По версии следствия, вечером 25 июня этого года обвиняемые выпили и решили ограбить дом 68-летней жительницы поселка