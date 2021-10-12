Фигурант получил деньги за проданный через Интернет товар, однако так и не доставил его покупателю.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Пензенской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В марте текущего года в дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что хотел приобрести лебедку для автомобиля и нашел подходящее предложение в одной из социальных сетей. Заявитель связался с продавцом и в качестве оплаты перевёл ему на карту необходимую денежную сумму. После зачисления на указанные банковские реквизиты, продавец гарантировал доставку товара, однако не выполнил условия сделки и перестал выходить на связь.Подождав несколько дней, мужчина обратился в полицию.Причиненный ущерб составил 8 000 рублей.Личность и местонахождение подозреваемого в мошенничестве были установлены сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий. Обвиняемый в содеянном сознался и пояснил, что денежные средства потратил на личные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч. 2 ст. 159 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.Справочно:В сентябре текущего года в органы внутренних дел Владимирской области поступило более 200 сообщений о дистанционных мошенничествах и хищении денег банковских карт. Причиненный ущерб превысил 25 млн рублей.Полиция напоминает: чтобы не стать жертвами злоумышленников, следует придерживаться простых правил:- не торопитесь сообщать реквизиты карты. Ни одна организация, включая банк, не имеет право требовать ПИН-код и CVC-код. Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте;- не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет;- совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов, о существовании которых можно узнать от друзей и знакомых, найти отзывы в сети Интернет и т.п. Не нужно ничего покупать в социальных сетях. Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, почитайте форумы. Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только после этого принимайте решение. Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку либо хотят присвоить ваши деньги.Если все же стали жертвами злоумышленников, как можно раньше предпримите меры для блокирования операций по вашим счетам и обратитесь в полицию.