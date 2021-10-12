На территории Московского региона полицейскими при участии сотрудников спецподразделения «Гром» задержаны двое предполагаемых организаторов и 13 участников организованной группы...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа ликвидировали канал поставок лекарственных средств, оборот которых на территории РФ ограничен. Лидеры и участники группы, которая нелегально распространяла их через столичные аптеки, задержаны полицейскими.Предварительно установлено, что злоумышленники создали коммерческую структуру, которая получила лицензию на фармацевтическую деятельность. Организаторы криминального бизнеса оптом приобретали у производителей препараты, содержащие сильнодействующие вещества. С помощью курьеров их передавали вовлеченным в противозаконную схему сотрудникам аптечных учреждений. Они удаляли с упаковок таблеток и капель маркировку, после чего продавали наркозависимым гражданам за наличные деньги, без оформления кассового чека и предъявления соответствующих рецептов. При этом розничная цена лекарств по сравнению с закупочной стоимостью завышалась более чем в 10 раз.На территории Московского региона полицейскими при участии сотрудников спецподразделения «Гром» задержаны двое предполагаемых организаторов и 13 участников организованной группы, в которую входили приезжие из ближнего зарубежья и нескольких регионов России.В ходе проведенных обысков по местам их проживания и предпринимательской деятельности обнаружены более 58000 флаконов и 70000 капсул, содержащих в своем составе порядка 600 кг сильнодействующих веществ. Также изъяты денежные средства, документы, банковские карты, печати и штампы государственных, коммерческих и медицинских организаций, личные печати врачей, бланки рецептов и иные предметы, имеющие доказательственное значение.Сотрудниками Следственного управления УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ. В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двоих – в виде домашнего ареста. Девять фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк