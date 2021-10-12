Муромских школьников уже стали знакомить с новым видом спорта - кёрлингом. Мастер-классы проводит...

Муромских школьников уже стали знакомить с новым видом спорта - кёрлингом.Мастер-классы проводит Маргарита Фомина, трёхкратная чемпионка Европы, участница двух Олимпиад, заслуженный мастер спорта России. Полгода назад она дала предварительное согласие быть тренером новой секции кёрлинга. Главный плюс этого вида спорта в том, что начать им заниматься можно и с четырнадцати лет, возраст здесь не имеет большого значения. Можно прийти в секцию, например, в шестом классе и получить спортивный разряд. Примером служит сама Маргарита Фомина, которая занялась кёрлингом только в 12, когда попала на пробную тренировку.