В Подмосковье обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для сотрудников, чья работа связана с взаимодействием с людьми. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление №6 от 11 октября, предусматривающее дополнительные меры в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, — приводит РИА Новости сообщение.Отмечается, что обязательную вакцинацию от COVID-19 вводят для граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми.Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ и другие, — добавили в Минздраве.Работодатели обязаны предоставить данные о полном курсе вакцинации не менее 80% сотрудников до 10 декабря текущего года.