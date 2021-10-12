Выставка «Знакомые Лица» проработает до 8 ноября. Она открыта в Суздале на Красной площади в доме №5.

В Суздальском Доме культуры открылась выставка худождика из США Евгения Кравцова, ещё в детстве эмигрировавшего за границу из Одессы. В экспозицию «Знакомые Лица» вошли 20 портретов пожилых суздальцев и фотографии, на которых автор запечатлен вместе с ними.«Работы напоминают о том, что наши предки, народ и культура достойны уважения, памяти и внимания», – сообщают организаторы.Автор произведений вырос переехал в Штаты в юном возрасте. В Нью-Йорке он получил образование и женился, а спустя годы переехал в Россию и остался жить в Суздале.В беседах с горожанами Евгений Кравцов слышал отголоски своего детства. Художник решил нарисовать картины с целью «восстановить связь с утраченным Я».Выставка «Знакомые Лица» проработает до 8 ноября. Она открыта в Суздале на Красной площади в доме №5.