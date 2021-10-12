Смотрите в выпуске «Вести-Владимир»:
- Тяп-ляп
Остались без медпомощи. Из-за некачественного...
Смотрите в выпуске «Вести-Владимир»:
- Тяп-ляп
Остались без медпомощи. Из-за некачественного ремонта в селе Иваново Камешковского района закрыли единственную поликлинику.
- Открытие 2.0
Обновлённый, молодёжный, Добросельский. Долгожданное открытие парка после реновации. Кому понравятся новые зоны?
- Свадьба в Лас-Вегасе
Американская мечта, которая стала реальностью. Владимирские молодожёны сыграли свадьбу в Лас-Вегасе.