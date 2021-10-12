Смотрите в выпуске «Вести-Владимир»: - Тяп-ляп Остались без медпомощи. Из-за некачественного...

Смотрите в выпуске «Вести-Владимир»:- Тяп-ляпОстались без медпомощи. Из-за некачественного ремонта в селе Иваново Камешковского района закрыли единственную поликлинику.- Открытие 2.0Обновлённый, молодёжный, Добросельский. Долгожданное открытие парка после реновации. Кому понравятся новые зоны?- Свадьба в Лас-ВегасеАмериканская мечта, которая стала реальностью. Владимирские молодожёны сыграли свадьбу в Лас-Вегасе.