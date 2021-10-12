Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Хуже, чем было
После ремонта не открылась, а закрылась....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Хуже, чем было
После ремонта не открылась, а закрылась. Из-за некачественных работ жители села Иваново Ковровского района лишились поликлиники.
- Наводят мосты
В Муромском районе скоро появится ещё один мост через Оку. Как продвигаются работы на будущей трассе М-12?
- Комфортная среда
Больше не Венеция. Во Владимире отремонтировали один из самых мокрых дворов.