Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Хуже, чем было После ремонта не открылась, а закрылась....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Хуже, чем былоПосле ремонта не открылась, а закрылась. Из-за некачественных работ жители села Иваново Ковровского района лишились поликлиники.- Наводят мостыВ Муромском районе скоро появится ещё один мост через Оку. Как продвигаются работы на будущей трассе М-12?- Комфортная средаБольше не Венеция. Во Владимире отремонтировали один из самых мокрых дворов.