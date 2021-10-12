Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Заболеваемость - 260
Новые коронавирусные рекорды 33...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Заболеваемость - 260
Новые коронавирусные рекорды 33 региона. Тяжелых пациентов некуда везти, а сам вирус всё "молодеет"...
- Опасная больница
Жители села Иваново Суздальского района из-за некачественных кровельных работ остались без поликлиники. Когда учреждение откроют вновь?
- Суздаль одушевленный
Итоги международного форума "Одушевленный ландшафт". Каким будет Суздаль во втором своём тысячелетии?