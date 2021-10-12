В Москве сегодня начала работу Государственная Дума 8-го созыва. И по традиции с парламентариями...

В Москве сегодня начала работу Государственная Дума 8-го созыва. И по традиции с парламентариями встретился Президент Владимир Путин.Глава государства поздравил депутатов и призвал их серьёзно отнестись к ожиданиям и надеждам избирателей. Напомним, спикером нижней палаты российского парламента переизбран Вячеслав Володин.Владимир Путин напомнил, что из 450 народных избранников 218 будут работать впервые. Это почти половина состава. В Госдуме нового созыва Владимирскую область представляют 4 депутата. Трое из них представляют Единую Россию. И сегодня на первом пленарном заседании были утверждены составы комитетов и комиссий Думы. Бывший губернатор региона Владимир Сипягин стал первым заместителем председателя комитета по науке и высшему образованию, Игорь Игошин избран первым заместителем председателя комитета по защите конкуренции, Алексей Говырин вошел в состав комитета по малому и среднему предпринимательству, Григорий Аникеев - в комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы 8-го созыва (фракция «Единая Россия»):- Завершилась встреча Президента с депутатами Госдумы 8 созыва. Среди поднятых вопросов, в первую очередь, социальная программа, которую необходимо индексировать в условиях достаточно высокой инфляции, и, конечно, ответственность парламента. И, конечно, речь идёт о помощи, о дополнительных возможностях для регионов, важно обеспечить на региональном уровне, командная работа, начало нового созыва.