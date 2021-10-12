Средства распределены в связи с дополнительными доходами областной казны в размере 5 млрд рублей.

Во Владимирской области на борьбу с коронавирусом выделили 812 млн рублей. Поправки в бюджет внесли депутаты регионального Законодательного собрания.Средства распределены в связи с . Среди них: 2,78 млрд – налоговые поступления, 2,26 млрд – средства федерального бюджета.«В целом на владимирскую медицину направят 1,565 млн рублей. Порядка 385 млн перечислят в систему ОМС, 159 млн – на стимулирующие выплаты медикам, 120 млн – на покупку лекарств для пациентов с COVID-19. Около 86 млн рублей получат больницы в качестве компенсации расходов учреждений в связи с приостановкой плановой деятельности из-за ковида», - уточнил глава финансового департамента обладминистрации Вячеслав Кузин.Ранее мы сообщали, что народные избранники выделили В ходе внеочередного заседания дополнительные доходы также перераспределены на дороги, повышение зарплат бюджетников и на сферу образования.