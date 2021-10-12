Ровно век на страже здоровья правоохранителей. Сегодня свой профессиональный праздник отметили...

Ровно век на страже здоровья правоохранителей. Сегодня свой профессиональный праздник отметили сотрудники медицинских организаций в системе Министерства внутренних дел России. В октябре 1921-ого года был издан приказ об организации приёмных покоев для милиционеров.Медицинская служба УМВД России по Владимирской области прошла путь от небольшой медицинской части до развитого ведомственного лечебно-профилактического учреждения. Санитарная часть Управления НКВД по Владимирской области была организована осенью военного 44-ого. Многие врачи и медсёстры были участниками Великой Отечественной войны. В конце 60-ых было построено новое трёхэтажное здание на улице Сакко и Ванцетти. А в 78-ом - впервые организована самостоятельная окружная военно-врачебная комиссия. В 2006-ом появилась единая организация - Медсанчасть МВД России по региону. С 2015-ого ей руководит полковник внутренней службы Олег Замуленко.Олег Замуленко, начальник МСЧ МВД России по Владимирской области:- В настоящее время федеральное казённое учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть" включает в себя поликлинику, госпиталь, центр реабилитации, военно-врачебную комиссию, Центр психодиагностики, Центр государственного санэпиднадзора. Профессиональный уровень персонала медико-санитарной части высок. 24 врача и 76 медсестёр имеют высшую квалификационную категорию. 3 врача награждены высокой наградой - "Заслуженный врач Российской Федерации". 12 сотрудников носят погоны, 9 из них выезжали на Северный Кавказ, имеют звание "Ветеран боевых действий", кроме того, некоторые награждены правительственными наградами. Долгие годы медико-санитарная часть стоит на охране здоровья сотрудников силовых структур и укрепляет здоровье личного состава. Кроме того, мы заботимся о здоровье пенсионеров и членах их семей. Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег от себя лично, от Управления внутренних дел по Владимирской области с этим замечательным праздником! Пожелать всем здоровья, учитывая, что сейчас в непростое время вы находитесь на переднем фронте, борясь с ковидом, рискуете порой своим здоровьем, отдельное вам за это спасибо. Желаю Вам здоровья, счастья, всего самого наилучшего!