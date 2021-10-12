23-летний борец греко-римского стиля, выступающий с 2020 года за Владимирскую область, завоевал бронзу чемпионата мира по спортивной борьбе. Артур Саргсян выступал в категории до 97 килограммов.

23-летний борец греко-римского стиля, выступающий с 2020 года за Владимирскую область, завоевал бронзу чемпионата мира по спортивной борьбе. Артур Саргсян выступал в категории до 97 килограммов. В 1/8 финала ЧМ Саргсян проиграл иранцу. А вот в битве за бронзу он одолел представителя Италии Николоза Кахелашвили со счетом 6-1. Мировое первенство проходило в Осло с 2