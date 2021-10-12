Его опередили единоросс Горохов и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Григорий Аникеев потерял место самого богатого депутата Госдумы. Его сменил другой единоросс Андрей Горохов.Доходы последнего оцениваются в 7,5 млрд рублей. При этом владимирский народный избранник расположился не на второй, а на третьей строчке рейтинга. «Серебро» у лидера «Новых людей» Алексея Нечаева, задекларировавшего 4,4 млрд. Напомним, что по итогам 2020 года Григорий АникеевПри этом как сообщают аналитики , по сравнению с предыдущим созывом уровень достатка в восьмом вырос почти в три раза.