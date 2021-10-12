Переносить каникулы ведомство также не планирует.

Школы и ВУЗы Владимирской области не планируют переводить на дистант. Об этом сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.«Уровень заболеваемости не является критичным. В учреждениях наблюдается лишь обострение сезонного ОРВИ. Если в классе заболевает 20% учеников, то ребят отправляют не на карантин, а на дистанционное обучение», - добавила она.Переносить каникулы ведомство также не намерено. При этом окончательное решение остаётся за директорами школ.Для сравнения, в соседней Нижегородской области были распространены ещё на прошлой неделе.