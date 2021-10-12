Сиделка украла с банковской карты своей престарелой подопечной почти 400 тысяч рублей. Как установило следствие, 65-летняя жительница Владимира ухаживала за престарелой женщиной 1937 года

Сиделка украла с банковской карты своей престарелой подопечной почти 400 тысяч рублей. Как установило следствие, 65-летняя жительница Владимира ухаживала за престарелой женщиной 1937 года рождения. Из-за травмы пожилой человек сам передвигаться не мог, бабушка находилась дома в лежачем состоянии. Родственники больной выдали сиделке банковскую карту для покупок необходимых продуктов. Впрочем, женщина использовать доверие людей в