В компании Т Плюс намерены продолжить сотрудничество с уличными художниками, а значит превращение унылых серых зданий в городские арт-объекты не за горами.

Во Владимире на стенах четырёх центральных тепловых пунктов появились граффити. Художники разрисовали ЦТП в рамках фестиваля «Загфест33».«На объекте, расположенном на Суздальском проспекте, работал известный питерский мастер Виктор Сплеш. Он нанёс 3D-изображение в виде капель. Сооружение на улице Стасова украсила работа его землячки Марии Кудажевы, которая нанесла на стену 73-летнего дедушку на скейтборде. На улице Комиссарова фасад площадью 130 квадратных метров украсили цветы. Автором рисунка стала Мария Левашова из Владимира. На проспекте Строителей под руководством преподавателя ВлГУ Полины Рузановой поработала целая команда владимирских ребят», - рассказали в пресс-службе Владимирского филиала «Т Плюс».В компании намерены продолжить сотрудничество с уличными художниками, а значит превращение унылых серых зданий в городские арт-объекты не за горами.