Во Владимире открылась Клиника лечения боли. Подробности в нашем материале. Избавиться от сильной,...

Во Владимире открылась Клиника лечения боли. Подробности в нашем материале.Избавиться от сильной, упорной и хронической боли возможно! Во Владимире начала работать Клиника лечения боли. Прием пациентов ведет кандидат медицинских наук, врач-алголог Дмитрий Неронов.Дмитрий Неронов, кандидат медицинских наук, врач-алголог "Клиники медицинских экспертиз":- Уже долгие годы я помогаю пациентам с хроническим болевым синдромом различной локализации. Это могут быть головные боли, боли в шее, в спине, боли в крупных суставах, распространенные боли, боли при раковых заболеваниях. Накоплен большой опыт, защищена диссертация, пройдены зарубежные стажировки, что позволяет увидеть особенности каждого пациента и разработать индивидуальный план лечения.Дмитрий Неронов - специалист по интервенционной медицине боли. В Клинике медицинских экспертиз сейчас созданы уникальные условия для лечения боли. Все вмешательства выполняются в условиях ультразвуковой и рентгеновской навигации. Это позволяет повысить точность, эффективность и безопасность этих процедур. Операционная оборудована современным аппаратом радиочастотной абляции.Дмитрий Неронов, кандидат медицинских наук, врач-алголог "Клиники медицинских экспертиз":- Более 80 процентов процедур выполняется амбулаторно или в условиях дневного стационара. Щадящие методы восстановления позволяют уже через пару часов пациенту оказаться дома.Современная алгология - комплексная специальность, где применяются различные методы: консервативные и малоинвазивные процедуры, большие и малые операции.Дмитрий Неронов, кандидат медицинских наук, врач-алголог "Клиники медицинских экспертиз":- Мы занимаемся, в основном, подбором консервативной терапии, малоинвазивными интервенциями - это и называется реабилитацией. То есть у нас целый комплекс - от диагностики до лечения. Если мы не справляемся с какой-то ситуацией, у нас обязательно есть референс-центры, куда мы пациента дальше отправляем для того, чтобы он мог получить помощь соответствующую.И самое главное, говорит Дмитрий Неронов, терпеть боль не стоит. Своевременное обращение к специалисту порой может изменить вашу жизнь к лучшему, сделать ее легче, ярче и счастливее.Вера Куликова, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”.