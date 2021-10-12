Энергетики почти завершили свою часть работ. Дело за управляющими компаниями.

Во Владимире продолжается подача теплоснабжения в дома горожан. Работы по подключению 235 метров переложенных труб диаметром 800 мм не прекращались даже ночью.На утро вторника теплоноситель подавался в 80% домов. Напомним, что ограничение коснулось более . Подключение коммуникаций, пролегающих под дорогой на улице Луначарского, продолжается.Проведена наладка гидрорежима. Теплосетевики практически завершили огромный объём работ, который выпал на бригады коммунальщиков. Далее управляющие компании обязаны выполнить «пусконаладку». Она может затянуться из-за загруженности сотрудников «управляшек», которые обслуживают дома владимирцев.Напомним, что на участке инженерных сетей произведена реконструкция оборудования, позволяющая выдержать интенсивную нагрузку автомобильного потока.«Новые трубопроводы оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, которая в режиме реального времени собирает данные о состоянии теплосети и контролирует режим работы системы теплоснабжения», - уточнили во Владимирском филиале ПАО «Т Плюс».Завершающий этап перекладки труб – асфальтирование территории и восстановление повреждённых элементов.