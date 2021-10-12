Маленькая Венеция на улицах областного центра. Ещё недавно жителям многоквартирного дома на Разина,...

Маленькая Венеция на улицах областного центра. Ещё недавно жителям многоквартирного дома на Разина, 12, во время дождя приходилось форсировать водную преграду, чтобы выйти из подъезда. Огромные лужи образовывались из-за отсутствия ливнёвки и расположения дома внизу улицы.Лазарь Хаушаба, житель дома №12 по улице Разина:- Со дня пуска этого дома в мою бытность ни одного ремонта не было. Вообще. Дом у нас хороший, двор, конечно, превратился даже не знаю во что. Постоянно плавали, когда дождь. Я всё время выходил в сапогах, потому что по-другому было не выйти из подъездов. Открывал колодец, спускал воду, тогда люди уже выходили.Но этим летом во дворе дома прошёл долгожданный капремонт в рамках проектов "Формирование комфортной городской среды" и "Городская среда" партии "Единая Россия". Весь процесс контролировал депутат владимирского горсовета Роман Мусихин. Чтобы решить проблему с подтоплением, подрядчику пришлось поднять уровень двора на полметра и оборудовать ливневку. Кроме этого, во дворе дома положили новое асфальтовое покрытие, сделали тротуары и, по просьбам местных жителей, засыпали щебнем место под парковку.Роман Мусихин, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:- Обращения жителей поступили в 2020 году. После этого мы с управлением ЖКХ согласовали работы. Была комиссия. И уже в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" мы и благоустроили этот двор. Здесь был капитальный ремонт. Жители говорят, что более 20 лет никто здесь ничего не делал.