До конца года в регионе отремонтируют 45 километров федеральных автодорог.

Во Владимирской области отремонтировали 31,5 километр трассы М-7. Асфальтирование и укрепление полотна слоями износа завершено на участке от 244-го по 256-ой километры в Ковровском, с 279 по 300 в Вязниковском и с 332 по 337 в Гороховецком районах.«Общая площадь составила более 720 тысяч квадратных метров. На дорогах отфрезеровали старый асфальт, после чего уложили новый четырёхсантиметровый защитный слой. На автомагистрали нанесли разметку из термопластика и привели в порядок обочины», - уточнили в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Напомним, что до конца года в регионе отремонтируют 45 километров федеральных автодорог.