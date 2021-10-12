В мае текущего года в полицию Петушинского района поступили сообщения о пропаже товаров из...

В мае текущего года в полицию Петушинского района поступили сообщения о пропаже товаров из большегрузов, следующих транзитом через Владимирскую область. Неизвестные, сорвав пломбы, проникли в прицепы припаркованных автомобилей и похитили замороженные продукты.По фактам краж были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности злоумышленников. Ими оказались двое ранее судимых граждан Республики Беларусь, не имеющих постоянного места жительства на территории России.Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из ОМВД России по Петушинскому району во взаимодействии с белорусскими правоохранительными органами задержали подозреваемых в совершении краж. Они заключены под стражу. В ходе обыска квартиры, где жили задержанные, полицейские обнаружили похищенную продукцию.В настоящее время установлена причастность злоумышленников к хищению товаров на сумму более 130 тысяч рублей. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.