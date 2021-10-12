В Гусь-Хрустальном районе несовершеннолетний и его подруга обвиняются в разбойном нападении и...

В Гусь-Хрустальном районе несовершеннолетний и его подруга обвиняются в разбойном нападении и убийстве.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17- и 20-летних жителей Гусь-Хрустального района.17-летнего парня обвиняют в угоне, разбое, убийстве, сопряженном с разбоем. Его совершеннолетней подруге также предъявлено обвинение в угрозе убийством, грабеже, разбое.По версии следствия, вечером 25 июня 2021 года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения взяли топор и решили ограбить 68-летнюю жительницу поселка Зеленый Дол Гусь-Хрустального района. В этих целях подельники пришли к дому пожилой женщины, где молодой человек оторвал доску террасы и проник в кухню, где в это время находилась потерпевшая. Обвиняемый нанес хозяйке множественные удары топором по голове, от которых она потеряла сознание.После этого молодые люди обыскали дом, однако не нашли ничего ценного и ушли, оставив хозяйку в бессознательном состоянии. От полученных травм женщина скончалась в больнице месяц спустя.Обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции. Ранее, в середине июня 2021 года обвиняемый совершил еще одно преступление – угнал мопед жителя Гусь-Хрустального района без цели хищения. Обвиняемой также вменяется угроза убийством и грабеж, совершенные последней в середине июня 2021 года в отношении жительницы Гусь-Хрустального района.В отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гусь-Хрустальный городской суд, сообщает пресс-служба следственного управления следкома по Владимирской области.