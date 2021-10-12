Свыше 68% дополнительного дохода направят на соцсферу.

За счёт налога на прибыль и безвозмездных поступлений бюджет Владимирской области вырастет на 5 млрд 48 млн рублей. Свыше 68% дохода направят на соцсферу.«Необходимо оперативно законтрактовать средства, оплатить все предусмотренные поправками мероприятия, проконтролировать их качественное исполнение, приёмку выполненных работ и услуг», - поручил подчинённым врио губернатора Александр Авдеев.Деньги потратят на выполнение «майских» указов. Таким образом, зарплата части бюджетников вырастет на 5,8%. Проиндексируют жалованье и тем, кто не попал под вышеупомянутый указ – на 5%.Почти 30% от общего объёма дополнительных средств может быть направлена на поддержку городов и районов.«На решение вопросов в сфере здравоохранения, в том числе на борьбу с коронавирусом, предлагается дополнительно выделить 1, 565 млрд рублей. На 624 млн рублей увеличат финансирование образования. В ремонте нуждаются три крупные школы – в Коврове, Муроме и Киржаче. Поправками предусматриваются средства на создание трёх модельных муниципальных библиотек в Камешковском, Ковровском и Собинском районах», - рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе администрации Владимирской области.Почти 920 млн рублей планируется направить на поддержку экономики и ЖКХ, в том числе 351 млн рублей − сельхозпроизводителям, 41 млн рублей − на охрану лесов, 223 млн рублей – на дороги.