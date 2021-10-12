По состоянию на 11 октября работают 1336 котельных, 2012 километров тепловых сетей.

Во Владимирской области теплом обеспечено 100% жителей региона. По состоянию на 11 октября работают 1336 котельных, 2012 километров тепловых сетей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.«Технологические нарушения на инженерных сетях в начале сезона наблюдались во Владимире, Коврове, Киржаче, Лакинске и Петушинском районе», - доложил губернатору на профильном совещании о старте отопительного сезона его заместитель Герман Елянюшкин.Завершены работы по подключению отремонтированного участка на улице Луначарского в областной столице.«Под ограничение в подаче тепла попали 636 многоквартирных домов и порядка 81 тысячи человек, а также 55 объектов социальной сферы», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.Во время заседания чиновники напомнили муниципалитетам, что до 15 ноября они должны получить паспорта готовности. До 14 октября все города и районы должны подать необходимые документы в Ростехнадзор.О всех отработанных жалобах на качество поставляемых услуг губернатор поручил проинформировать ГЖИ.