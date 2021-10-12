Они получили денежные премии и дипломы.

Во Владимирской области определились со званиями «Лучший по профессии» в сфере ЖКХ. Участниками конкурса стали 59 работников 28 предприятий из Владимира, Мурома, Александрова, Радужного, а также из Вязниковского, Камешковского, Селивановского, Петушинского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов. На конкурсе выступили 23 студента колледжей.Состязания прошли среди электромонтёров, электросварщиков, газосварщиков, дворников, слесарей-сантехников, операторов котельных, слесарей аварийно-восстановительных работ.Победителями стали:Победители и призёры получили денежные премии и дипломы.