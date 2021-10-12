Управлением ФСБ России по Владимирской области пресечено незаконное перемещение товаров на...

Управлением ФСБ России по Владимирской области пресечено незаконное перемещение товаров на территорию Грузии через таможенную границу в крупном размере.По версии следствия, в ноябре 2018 года действовавшие от имени ИП, зарегистрированного в Ивановской области, неустановленные лица заключили внешнеторговый контракт с одной из грузинских коммерческих структур.На основании таможенной декларации направили в адрес указанной организации через границу РФ лесоматериалы хвойных пород общей стоимостью около 700 тыс. рублей. При декларировании злоумышленники в качестве документа, подтверждающего законность перемещения товаров, указали заключенный с владимирской фирмой фиктивный договор на покупку древесины, которую в действительности они не приобретали.В сентябре 2021 г. на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов Владимирской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ФСБ по Владимирской области.Фото: pexels.com