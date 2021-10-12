С начала текущего года Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской...

С начала текущего года Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям на землях сельскохозяйственного назначения во Владимирской области выявлено 46 несанкционированных свалок на площади 3,42 га.По выявленным нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях и выписаны штрафы.Так, например, только в Суздальском районе в июле в ходе проведения внеплановых проверок на земельном участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащем на праве общей долевой собственности 8 гражданам, была выявлена несанкционированная свалка ТКО на площади 2,42 га.Все несанкционированные свалки должны быть ликвидированы, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Также на территории Владимирской области выявлено 17 несанкционированных карьерных выемок, общей площадью 3,48 га. Песчаные карьеры обнаружены на территории Судогодского района. Были отобраны образцы почвы для проверки агрохимических показателей. Согласно полученным результатам, в почве установлено снижение органического вещества, фосфора и калия более чем в 3 раза по сравнению с фоновым образцом.По факту выявленных нарушений Михайлов А.Ю., которому принадлежат эти земли сельскохозяйственного назначения, привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, который оплачен в полном объеме. Кроме того, собственнику земельных участков выдано обязательное для исполнения предписание.