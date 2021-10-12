Стоимость украденного оценили в 130 тысяч рублей.

Во Владимирской области задержали граждан республики Беларусь, которые обвиняются в кражах груза из фур. Об этом сообщает «МВД Медиа».В мае в полицию Петушинского района поступили заявления о пропаже товаров из грузовиков. Неизвестные, сорвав пломбы, проникли в прицепы припаркованных автомобилей и похитили замороженные продукты.«По фактам краж были возбуждены уголовные дела. Входе розыска установлено, что преступления совершали двое ранее судимых беларусов», - сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Злоумышленники арестованы. По результатам обыска места временного проживания гостей из соседнего государства сотрудники МВД обнаружили похищенную продукцию. Стоимость украденного оценили в 130 тысяч рублей.Расследование дел продолжается. Полиция устанавливает причастность фигурантов к другим эпизодам.