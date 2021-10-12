В настоящее время установлена причастность злоумышленников к хищению товаров на сумму более 130 тысяч рублей.

В мае текущего года в полицию Петушинского района поступили сообщения о пропаже товаров из большегрузов, следующих транзитом через Владимирскую область. Неизвестные, сорвав пломбы, проникли в прицепы припаркованных автомобилей и похитили замороженные продукты.По фактам краж были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.Полицейскими инициировано проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников. Ими оказались двое ранее судимых граждан Республики Беларусь, не имеющих постоянного места жительства на территории Российской Федерации.Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из ОМВД России по Петушинскому району во взаимодействии с белорусскими правоохранительными органами задержали подозреваемых в совершении имущественных преступлений.По ходатайству следственного органа в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обыска по месту временного проживания задержанных полицейские обнаружили похищенную продукцию.В настоящее время установлена причастность злоумышленников к хищению товаров на сумму более 130 тысяч рублей.Мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, продолжаются.