Во Владимирской области она образована в 1944 году. И за десятилетия усилиями нескольких поколений руководителей и сотрудников -из небольшой медчасти служба превратилась в хорошо оснащённое

Во Владимирской области она образована в 1944 году. И за десятилетия усилиями нескольких поколений руководителей и сотрудников -из небольшой медчасти служба превратилась в хорошо оснащённое ведомственное лечебно-профилактическое учреждение. В настоящее время МСЧ МВД по Владимирской области включает в себя: поликлинику, военно-врачебную комиссию, госпиталь, Центр психологической диагностики, Центр Реабилитации, Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Последние два года