Во вторник, 12 октября, проходит первое пленарное заседание Государственной Думы восьмого созыва. Спикером избран Вячеслав Володин. Его кандидатуру поддержал президент Владимир Путин.

Во вторник, 12 октября, проходит первое пленарное заседание Государственной Думы восьмого созыва. Спикером избран Вячеслав Володин. Его кандидатуру поддержал президент Владимир Путин.За Вячеслава Володина проголосовало подавляющее число депутатов – 360 человек. Дмитрий Новиков, чью кандидатуру выдвинула КПРФ, заручился поддержкой 61 парламентария.Новость дополняется.