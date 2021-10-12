11 октября во Владимире часть города осталась без горячей воды и отопления. Компания Т Плюс...

11 октября во Владимире часть города осталась без горячей воды и отопления. Компания "Т Плюс" завершала работы по введению в строй магистральной сети на улице Луначарского. Для этого и нужно было отключить воду и отопление до 22.00.Однако объем работ оказался больше, чем планировалось. И утром 12 октября жители Ленинского и Октябрьского районов Владимира так и не получили тепло и горячую воду.Наша редакция связалась с компанией Т Плюс. Представители электроэнергетической компании отчитались, что с их стороны все пусконаладочные работы завершены, осталось только благоустройство. По включению отопления - все вопросы к управляющим компаниям.